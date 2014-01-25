У Чернігові міліція відпустила шістьох затриманих активістів

Звільнити затриманих – такою була одна з вимог протестувальників. Хлопців випустили з двору облдержадміністрації, де їх тримали в автозаку.

Між тим, за інформацією місцевих журналістів, затримання активістів здійснювали не міліціонери, а ”тітушки”. Затриманих спочатку автозаком доставили до відділку міліції, де з них взяли персональні дані, а потім повернули до двору ОДА та відпустили.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові мітингувальники блокують приміщення облдержадміністрації. Сьогодні учасники акції протесту виламали двері входу до облдержадміністрації зі сторони Департаменту економічного розвитку на першому поверсі та розбили кілька вікон. Міліція застосувала проти них сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Народні депутати намагалися передати в облдержадміністрацію резолюцію, прийняту Народним віче у Чернігові. В ній оголошено про відставку голови ОДА Володимира Хоменка та обласної ради Анатолія Мельника; названо вимоги провести сесії обласної, міських та районних рад щодо визнання влади Народної ради; створення загонів народної самооборони на чолі з екс-начальником чернігівської міліції Едуардом Альохіним; перейменування однієї з вулиць Чернігова на честь захисників вулиці Грушевського; оголошення поза законом Партії регіонів та КПУ.

У Народному віче на центральній Красній площі, організованому опозиційними силами, беруть участь близько 1,5 тис. людей. В цей же час на Алеї героїв зібралися прибічники чинної влади – близько 1 тис. осіб.

За фактом замаху на захоплення приміщення Чернігівської ОДА слідчий відділ УМВС України у Чернігівській області відкрив кримінальне провадження.