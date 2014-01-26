В Українському домі активісти закривають мішками розбиті вікна і готують місця для сну

Як передає кореспондент УНІАН, триває прибирання території перед будівлею та у фойє.

Люди зчищають лід та виносять сміття. Розбиті вікна закривають мішками зі снігом, фанерою та іншими підручними матеріалами.

На другому і третьому поверхах мітингувальники готують місця для ночівлі.

Вхід на четвертий та п’ятий поверхи перекриті і знаходяться під охороною членів самооборони, оскільки там розміщуються експонати Музею історії Києва.

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У приміщенні перебуває більше ста людей, які спокійно переміщаються по будівлі. Хтось відпочиває на стільцях, хтось п'є чай і їсть бутерброди. Загалом у приміщенні спокійно, тихо і тепло.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 25 на 26 січня активісти зайняли Український дім у центрі Києва. У будівлі буде розташовано пункт обігріву та прес-центр.