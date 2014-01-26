Міліція спростувала інформацію про викрадення двох активістів Євромайдану в Харкові

У Харкові міліція спростувала інформацію про викрадення двох активістів місцевого Євромайдану – Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ці чоловіки були запрошені до міліції для дачі свідчень.

У ВЗГ зазначили, що 25 січня до міліції звернувся Кутянін та повідомив, що його втягують у хуліганські дії двоє його знайомих – активісти харківського Євромайдану.

«За його словами, вони змусили його фотографувати номерні знаки автомобілів, що були припарковані біля готелю «Національ». Кутянин був змушений звернутися до міліції, як тільки йому стала відома мета цих дій – навмисне пошкодження вказаних автомобілів з метою помсти прихильникам чинної влади та розповсюдження провокаційної інформації для дестабілізації політичної ситуації як в області, так і в цілому в державі», - зазначили в міліції.

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За відомостями ВЗГ, заява Кутяніна встановленим чином зареєстрована до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини. Для перевірки цієї інформації Кутянін та Ряполов були запрошені до Харківського міського управління міліції, де надали свідчення з цього приводу. Жодних протиправних дій, фізичного впливу або морального тиску у відношенні вказаних громадян з боку правоохоронних органів заподіяно не було.

Зараз за вказаним фактом проводиться подальша перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові керівник регіонального Штабу національного спротиву, депутат Харківської обласної ради від фракції «Батьківщина» Іван Варченко заявив про зникнення двох активістів Євромайдану.

За його відомостями, 25 січня Кутяніна та Ряполова, які знімали автомобілі, наздогнала та затримала охорона Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Після цього вони не виходили на зв'язок.