Троє учасників штурму ОДА в Запоріжжі отримали осколкові поранення

У Запоріжжі з осколковими пораненнями госпіталізовано трьох учасників штурму облдержадміністрації.

Про це повідомив УНІАН співорганізатор запорізького Євромайдану - керівник громадської організації «Українська справа» і член президії Запорізької організації ВО «Майдан» Ігор Артюшенко.

«Кілька хвилин тому ми «швидкою» відправили до лікарні трьох постраждалих. Люди отримали осколкові поранення середнього ступеня тяжкості. Від скла, що розбилося у будівлі ОДА або від вибухати пакетів, які на мітингувальників кидали з другого поверху будівлі облдержадміністрації, сказати важко», - заявив Артюшенко.

За його словами, стан усіх трьох постраждалих не становить загрози для життя, і «швидше за все буде кваліфіковано медиками як поранення середнього ступеня тяжкості».

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Водночас, як повідомив запорізький журналіст Юрій Гудименко на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», «поранено під час штурму ЗОДА, мінімум, п'ять осіб. Гранати. Я допомагав відносити у швидку двох».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.00 запорізькі протестувальники намагалися взяти штурмом обладміністрацію після заяви голови ОДА про те, що він не збирається залишати посаду губернатора і виходити з Партії регіонів.

У штурмі також брали участь «тітушки», які почали кидати з другого поверху в людей каміння, протестувальники у відповідь також кидали каміння. Крім того, «тітушки» зсередини розбили вікна і почали барикадувати перший поверх.

За фактом спроби захоплення будівлі Запорізької ОДА прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження.