Комендант Майдану назвав провокацією захоплення міністерств

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу у Штабі національного спротиву.

Кубів наголосив на тому, що опозиція виступає за недопущення кровопролиття та проти захоплення приміщень, особливо тих, які носять стратегічний характер. «Коли ми говоримо про ПЕК, міністерство, Міністерство юстиції, коли ми говоримо про Міністерство агропромислового комплексу», - сказав депутат.

Читайте такожЗа фактом захоплення Мінюсту міліція відкрила кримінальне провадженняКубів наголосив: «Я хочу сказати і відмежуватися, я говорю зараз як народний депутат, як комендант, це є моя думка і я її озвучую, що це є провокації. Ми відмежовуємося від них».

Депутат підкреслив, що вони завжди готові допомогти усім мітингувальникам в питаннях проживання, надання теплого одягу та їжі.

«Я не розумію особисто як громадянин України, як народний депутат, що 50 людей можуть взяти приміщення юстиції, де немає охорони, де є тільки дві особи. І через 10-15 хвилин - звернення міністерки (міністра юстиції України Олени Лукаш – УНІАН) про те, що вона буде звертатися до Ради національної безпеки і оборони про введення надзвичайного стану», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 січня активісти “Спільної справи” на чолі з Олександром Данилюком захопили будівлю Міністерства аграрної політики та продовольства України, в якій був організований «Штаб національної гвардії».

Вдень 25 січня активісти також захопили будівлю Міністерства енергетики та вугільної промисловості, яку незабаром було звільнено.

Увечері 26 січня активісти громадського руху "Спільна справа" зайняли будівлю Міністерства юстиції.