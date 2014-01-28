На Інститутській мітингувальники будують дерев'яну сторожову вежу

Як передає кореспондент УНІАН, будівництво ведеться професійно.

У якості матеріалів для вежі використовуються дерев'яні бруси. Сама вежа, судячи із задуму, буде висотою понад 5 метрів і шириною на верхньому майданчику площею понад один квадратний метр.

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