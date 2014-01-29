ЗМІ: У складі ВВ на Грушевського чергує бронзовий призер Олімпіади-1996 Готфрід

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Я підполковник та головний тренер спортивної команди внутрішніх військ МВС. Раніше спортивну команду ніколи не чіпали. Лише в 1941 році, коли була Друга світова. Ми забезпечували фізичну підготовку та відповідали за імідж команди ВВ. Зараз таке положення, що для підтримки іміджу сформували "зірковий десант" - так нас називає Беркут. Зараз сформований спецпідрозділ з офіцерів главка, який складається тільки з полковників та підполковників", - розповідає Готфрід.

Читайте такожЗакарпатський Беркут повернувся додому - начальник УМВСЗа словами Готфріда, він підтримує український народ, але потрібно вирішувати питання не радикально. Готфрід вважає, що потрібно дати можливість Верховній Раді вирішити конфлікт у країні.

"Люди незадоволені, я також, можливо, частково розділяю їх позицію. Але все повинно бути в рамках закону. Якщо хочете прибрати президента - є референдум", - каже Готфрід.

Також Готфрід каже, що на цьому тижні він двічі чергував на Грушевського.