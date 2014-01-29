ВО "Свобода" пропонує відзначити 2435 річницю Севастополя
17:42, 29 січня 2014Політика
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Народні депутати від партії ВО "Свобода" пропонують Верховній Раді відзначити 2435 річницю міста Севастополя (Херсонеса Таврійського).
Голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок також став автором проекту постанови
Відповідний проект постанови зареєстровано у ВР 29 січня.
Текст документу на даний момент відсутній на сайті Ради.
Нагадаємо, 27 січня парламент Криму заборонив у регіоні діяльність ВО «Свобода» і закликає МВС посилити охорону на в'їзді в АРК.
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