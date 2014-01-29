ВО "Свобода" пропонує відзначити 2435 річницю Севастополя

17:42, 29 січня 2014
Політика
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Народні депутати від партії ВО "Свобода" пропонують Верховній Раді відзначити 2435 річницю міста Севастополя (Херсонеса Таврійського).

Тягнибок

Відповідний проект постанови зареєстровано у ВР 29 січня.

Текст документу на даний момент відсутній на сайті Ради. 

Нагадаємо, 27 січня парламент Криму заборонив у регіоні діяльність ВО «Свобода» і закликає МВС посилити охорону на в'їзді в АРК.

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