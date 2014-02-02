На Майдані Незалежності розпочався інформаційний мітинг

Як передає кореспондент УНІАН, лідери опозиції, як повідомлялось раніше, у зв’язку із сильними морозами цієї неділі вирішили провести не традиційне Народне віче, а інформаційний мітинг щодо результатів відвідування ними щорічної Мюнхенської конференції з безпеки.

Читайте такожЗавтра замість Народного віче на Майдані відбудеться інформаційний мітингНа даний час у мітингу бере участь близько 10 тисяч осіб.

Читайте такожОнлайн-трансляція подій у центрі Києва (прямий ефір)Як передбачається, основна частина мітингу має розпочатися о 13.00.

У даний час, як традиційно перед кожним віче, священики різних конфесій правлять молебен. Люди продовжують підходити на головну столичну площу.