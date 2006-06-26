Чи справді кримські здравниці знизили ціни на путівки

Минулого тижня з`явилась інформація про те, що кримські здравниці, що потерпають від нестачі відпочиваючих, нібито вже знижують ціни на відпочинок в липні-серпні. «Комсомолка» вирішила перевірити, чи насправді це так.

- Сумніваюся, що керівництво здравниць піде на такий крок, - сказала «Комсомолці» начальник відділу інвестиційної політики і рекламно-інформаційної діяльності Міністерства курортів і туризму Криму Ельвіра Кізілова. - З початку літа подорожчали комунальні послуги, бензин. І ціни на путівки виросли на 20 відсотків не від доброго життя. У подібних умовах керівники самі вирішують: боротися за прибуток, спрацювати «в нуль» або навіть собі у збиток. Можливо, дешевше продають “гарячі” - ті, від яких раптово відмовилися оператори. Приватні міні-пансіонати теж можуть дозволити собі за нестачі відпочиваючих трохи знизити ціни, а потім компенсувати збитки в розпал сезону.

Після цього кореспондент «КП» вирішила самостійно замовити путівку.

- У нас ви зараз навряд чи щось знайдете, - повідомили в санаторії «Утес» (Велика Алушта). - Санаторій переповнений, дуже багато замовлень. Після 5 липня туроператори підтвердять їх, і лише тоді можна буде говорити про вільні місця. Але, швидше за все, дешевих, найпопулярніших номерів по 95 грн./доба, вже не залишиться. Можливо, будуть люкси по 245-280 грн. У «Волзі», що в селищі Кореїз, мені сказали, що на липень вже зайняті всі стандартні номери із вигодами, залишилося тільки трохи з частковими, а також люкси. Трохи місць знайшлося і в «Узбекистані», і в «Україні». А в феодосійському санаторії «Восход» мене взагалі «порадували» відсутністю будь-яких номерів на липень: все зайнято, відпочиваючі прибувають щодня. Порадили замовити номер на серпень, тільки зробити це в найближчі тижні, бо місця розкуплять дуже швидко. Судакський «Політ», як з`ясувалося, в липні теж буде набитий під зав’язку. Коротше кажучи, ПБК, як і раніше, має попит.

ДО РЕЧІ

Де відпочинок дешевший? (10 діб) Крим* $500 Туреччина 3* $440 Туніс 3* $710 Єгипет 3* $664

* Мешкання в санаторії в номері із вигодами, свій пляж, 3-4-разове харчування

з вибором меню).

ПОРАДИ «КП»

Що робити, якщо купити путівку не вдається?

1. Поїхати «дикуном»

2. Пошукати в Інтернеті приватні пансіонати, у яких немає грошей на рекламу.

3. Спробувати купити «гарячу путівку» у турфірмі.

Комсомольская правда