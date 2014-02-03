У Києві пропала активістка Євромайдану з Данії - ЗМІ

22:07, 03 лютого 2014
Політика
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Посольство Данії в Україні розшукує зниклу шість днів тому в Києві данську туристку і активістку Євромайдану. 

Майдан

Офіційні запити направлені в міські лікарні та органи внутрішніх справ, повідомляє ТСН з посиланням на РБК Україна. Повідомляється, що в мережі оприлюднені фото зниклої жінки та телефони, за якими можна повідомити наявну інформацію. 

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Міністерство закордонних справ Данії не розкриває особистість зниклої активістки, проте з українських джерел відомо, що мова йде про 29-річну Сіссел Kaйєр Андресен. Влада Данії відзначає, що побоювання з приводу долі датчанки викликає той факт, що останнім часом почастішали випадки викрадення і тортур людей, що приймають участь у протестних акціях на Майдані Незалежності.

Як повідомлялося, від ”Беркута”, міліції та ”тітушок” постраждало понад сотню журналістів. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

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