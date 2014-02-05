Ситуацію в Україні обговорять на зимовій сесії ОБСЄ

Українське питання буде обговорено на зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться 13-14 лютого у Відні.

Про це УНІАН повідомили у ПА ОБСЄ, додавши, що спеціальна дискусія асамблеї у повному складі щодо нинішньої політичної ситуації в Україні відбудеться у п'ятницю, 14 лютого.

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Раніше провідні політики Євросоюзу критикували Україну за вже скасовані суперечливі закони 16 січня, як такі, що суперечать зобов'язанням Києва у рамках ОБСЄ. Так само такими, що суперечать зобов'язанням у рамках ОБСЄ, були визнані й силові дії влади проти учасників Євромайдану.

Україна головувала у ОБСЄ минулого року, а нині головуюча в ОБСЄ Швейцарія критикувала українську владу за надмірне застосування сили проти демонстрантів.