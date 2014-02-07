У Горлівці знову вибили вікна в офісі «Батьківщини»
У Горлівці Донецької області невідомі знову вибили вікна в офісі міської організації партії «Батьківщина» і кинули туди пляшку з невідомою сумішшю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облорганізації ВО «Батьківщина», сьогодні, 7 лютого, невідомі знову розбили вікна і кинули в офіс пляшку з горючою сумішшю.
«Тільки вчора ми поставили нові склопакети, приварили решітки... Погрози щодо «Батьківщини» - це вже система!» - сказав голова Горлівської міської партійної організації ВО «Батьківщина», перший заступник голови Донецької обласної партійної організації ВО «Батьківщина»Денис Токар, зазначивши, що пов`язує ці злочини з активною політичною діяльністю місцевого відділення партії і загостренням суспільно-політичної ситуації в країні.
Як повідомили слідчі Центрально-Міського РВ Горлівського міського управління ГУ МВС України в Донецькій області, за фактом злочину було «відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.2 ст.15 (замах на злочин) Кримінального кодексу України».
Як повідомляв УНІАН, в Горлівці Донецької області 29 січня невідомі розбили вікна і кинули в офіс ВО «Батьківщина» пляшки з горючою сумішшю. Тоді була викликана міліція і слідчі після обстеження місця події забрали з собою пляшки з невідомою сумішшю в якості речових доказів.