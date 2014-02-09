Булатов подякував Майдану за підтримку та пообіцяв повернутися до боротьби за Україну

Лідер Автомайдану Дмитро Булатов, який перебуває на лікуванні за кордоном, подякував за підтримку учасникам десятого Народного віче, яке зібралося сьогодні на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, відома українська співачка Руслана (Лижичко) зателефонувала йому на мобільний телефон, а потім піднесла свій телефон до мікрофона і таким чином Булатов висловив свою вдячність людям, які його підтримали.

Він також запевнив, що як тільки одужає, то знову повернеться до активної боротьби за визволення України.

Як повідомляв УНІАН, Булатов зник 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках. Його було госпіталізовано до столичної приватної клініки «Борис».

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За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадання людини". Крім того, Булатова було оголошено в розшук і він фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 УК) як підозрюваний.

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова заявила 2 лютого про відсутність якихось перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури.

3 лютого вранці стало відомо, що Булатов прибув на лікування до Вільнюса.