45% росіян вважають Євромайдан провокацією західних спецслужб - опитування

Майже половина росіян впевнені, що акції протесту в Україні, які тривають з 21 листопада минулого року, були спровоковані західними спецслужбами. Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), оприлюднені в понеділок, повідомляє РИА Новости.

"Майже половина наших співгромадян (45%) вважає, що акції протесту в Україні були спровоковані західними спецслужбами. В цьому впевнені, перш за все, респонденти старше 60 років (49%), прихильники КПРФ (56%) і "Справедливої Росії" (54%)", - наголошується в повідомленні ВЦВГД. Ще 33% вважають, те, що відбувається - боротьбою за владу різних кланів, переділ сфер впливу.

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Більшість росіян хвилюють події в Україні, як показує опитування. "Події в Україні хвилюють більшість росіян (73%), при цьому 26% постійно стежать за політичною ситуацією, а 47% періодично дізнаються про останні новини", - з'ясували соціологи. Згідно з опитуванням, за станом справ спостерігають, в першу чергу, представники старшого покоління (78-80%), прихильники непарламентських партій (92%), мешканці Москви та Санкт-Петербурга (84%).

Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД було проведено на початку лютого. Опитано 1600 чоловік у 130 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.