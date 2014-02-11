В Конгресі США ухвалили ще одну резолюцію на підтримку України

За це рішення проголосувала переважна більшість конгресменів – 381 був за, лише двоє – проти, повідомляє Радіо Свобода.

Резолюція містить заклик до української влади поважати права людей, які протестують у Києві та інших містах на підтримку демократичного майбутнього своєї країни.

Також у понеділок міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі підтвердили, що Євросоюз, як і раніше, готовий підписати угоду про асоціацію з Україною. Вони також додали, що угода «не є кінцевою метою відносин України та ЄС». Водночас і прямої вказівки на можливість членства України в Євросоюзі також не пролунало.

Читайте такожОбама вперше висловився на підтримку українців«Гадаю, люди усвідомили, що було зроблено у відносинах з Україною, і слова означають те, що вони означають. Це не кінець, і ще багато подій стануться в майбутньому», – сказала верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон.

Масові протести в Україні розпочалися після того, як президент Віктор Янукович у листопаді 2013 року відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС на користь тісніших зв’язків із Росією.