Адвокат Тимошенко стверджує, що вона не зустрічалася з Клюєвим

Про це кореспонденту УНІАН заявив адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк.

“Мені про це нічого невідомо, захисту про це нічого невідомо, Колпащикову (начальнику Качанівської колонії — УНІАН) про це нічого невідомо. Якби вони зустрічалися, там стільки охорони, тобто навіть прості люди, які там були, вже б дали якусь інформацію. Нічого невідомо. Не може це пройти непоміченим для всіх. На думку захисту, це не відповідає дійсності”, - сказав він.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 11 лютого, газета «КоммерсантЪ-Украина» з посиланням на джерело в керівництві однієї з опозиційних фракцій написала, що минулого тижня у Харкові відбулася зустріч Клюєва з Тимошенко. Як стверджує джерело, предметом переговорів став пошук спільного виходу з нинішньої ситуації і об'єднання зусиль Партії регіонів та "Батьківщини" у Верховній Раді.