Адвокат Тимошенко стверджує, що вона не зустрічалася з Клюєвим
Інформація ЗМІ про зустріч екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з главою Адміністрації Президента України Андрієм Клюєвим, яка нібито мала місце, не відповідає дійсності
Про це кореспонденту УНІАН заявив адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк.
“Мені про це нічого невідомо, захисту про це нічого невідомо, Колпащикову (начальнику Качанівської колонії — УНІАН) про це нічого невідомо. Якби вони зустрічалися, там стільки охорони, тобто навіть прості люди, які там були, вже б дали якусь інформацію. Нічого невідомо. Не може це пройти непоміченим для всіх. На думку захисту, це не відповідає дійсності”, - сказав він.
Довідка УНІАН. Сьогодні, 11 лютого, газета «КоммерсантЪ-Украина» з посиланням на джерело в керівництві однієї з опозиційних фракцій написала, що минулого тижня у Харкові відбулася зустріч Клюєва з Тимошенко. Як стверджує джерело, предметом переговорів став пошук спільного виходу з нинішньої ситуації і об'єднання зусиль Партії регіонів та "Батьківщини" у Верховній Раді.