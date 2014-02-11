Захист Тимошенко може доповнити скаргу до ЄСПЛ сьогоднішньою відмовою суду

Захист екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко може доповнити скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) інформацією про рішення Комінтернівського райсуду Харкова, який сьогодні відмовив у задоволенні скарги на рішення комісії Качанівської виправної колоні (№54) про відмову екс-прем'єр-міністру в пом'якшенні режиму тримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після оголошення рішення Комінтернівського райсуду сказав журналістам адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк.

“Цілком не виключено, що дане рішення судове, і взагалі цей процес, який відбувається, зокрема, відмова у пом'якшенні режиму тримання Юлії Володимирівни, стане додатком до скарги в Європейський суд по основній справі, яка перебуває зараз на розгляді”, - сказав адвокат.

Читайте такожСуд відмовив Тимошенко у задоволенні скарги

Адвокат вкотре наголосив, що рішення комісії Качанівської виправної колонії про відмову Тимошенко в переведенні на ділянку соціальної реабілітації було необгрунтованим та незаконним.

Плахотнюк висловив переконання, що Комінтернівський райсуд повинен був відмінити це рішення.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2013 року ЄСПЛ, розглянувши першу скаргу Тимошенко, визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним її арешт 5 серпня 2011 р. у рамках судового розгляду газової справи.

У середині липня ЄСПЛ розпочав розгляд справи за другою скаргою Тимошенко, яка стосується її кримінального переслідування у зв’язку з укладенням договору купівлі-продажу природного газу. Суд довів до відома українського уряду другу заяву Тимошенко і запропонував надати свої зауваження щодо поданих скарг.

Адвокат екс-прем'єр-міністра сьогодні повідомив, що захист подасть свої зауваження на відповіді українського уряду щодо другої скарги екс-прем'єра в ЄСПЛ до середини лютого.

Читайте такожНачальник колонії про Тимошенко: Зміна рівня утримування в лікарні не предписана жодним законом

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

30 грудня 2013 року Тимошенко подала до адміністрації колонії заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід у місто.

17 січня ДПтС поінформувала, що комісія Качанівської виправної колонії (№ 54) відмовила Тимошенко у пом’якшенні умов тримання.

Сьогодні, 11 лютого, Комінтернівський районний суд Харкова відмовив екс-прем'єр-міністру в задоволенні скарги на відмову їй комісією виправної колоні. Захист заявив, що буде оскаржувати дану ухвалу.