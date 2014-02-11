Журналіст погрожує розкрити тих, хто дав вказівку "злити" ЗМІ варіанти Конституції від УДАРУ й Батьківщини

Про це він повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Штаби Батьківщини та Удару почали кампанію, мовляв, їх варіанти Конституції з'явилися в ЗМІ за вказівкою Партії регіонів і повністю вписуються в темники Адміністрації президента", - пише журналіст.

Читайте такожЯценюк стверджує, що серед опозиціонерів немає розбіжностей у питанні КонституціїВін заперечує це твердження, заявивши, що обидва документи потрапили йому в руки від депутатів опозиційних фракцій.

"Я ніколи не видавав і не буду розкривати своїх джерел. Я лише уточню: обидва варіанти Конституції від обох фракцій мені передали народні депутати Батьківщини та Удару. Більше того, обидва народних депутати, пересилаючи документи, стверджували, що це робиться за погодженням з керівництвом партій", - заявив він.

"Якщо ця кампанія продовжиться, я назву прізвища та імена тих, хто, за словами моїх джерел, давав такі вказівки, а також оприлюдню прізвища співробітників штабів, які пересилали тексти Конституцій представникам адміністрації президента", - підсумував журналіст.

Раніше українські ЗМІ та представники влади повідомляли про істотні розбіжності в баченні нової редакції Основного закону між партіями УДАР і Батьківщина.