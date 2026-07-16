Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 17 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 17 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,62 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,16 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,62/44,66 грн/дол., а до євро - 51,17/51,20 грн/євро.

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Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 16 липня знизився на 10 копійок і становив 44,95 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 15 копійок і складав 51,75 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що валютний ринок входить в останню декаду липня без ознак паніки: долар найімовірніше залишатиметься в межах 44,5-45 гривень, а євро у звичних 50,5-52,5 гривні. За його словами, для громадян це означає, що купівля валюти "на емоціях" зараз не має очевидного сенсу.

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