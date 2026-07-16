Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 17 липня

Національний банк України встановив на п’ятницю, 17 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,62 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,16 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,62/44,66 грн/дол., а до євро - 51,17/51,20 грн/євро.

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Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 16 липня знизився на 10 копійок і становив 44,95 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 15 копійок і складав 51,75 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що валютний ринок входить в останню декаду липня без ознак паніки: долар найімовірніше залишатиметься в межах 44,5-45 гривень, а євро у звичних 50,5-52,5 гривні. За його словами, для громадян це означає, що купівля валюти "на емоціях" зараз не має очевидного сенсу.

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