Зеленський розповів, як Москва реагує на глибокі удари України

Водночас, ставлення росіян до України залишається незмінним.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як інтенсивна українська кампанія з нанесення далекобійних ударів в глибокий тил Росії впливає на загальну ситуацію щодо бажання керівництва РФ вести війну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

Зокрема, у президента запитали, чи вже є якісь сигнали і комунікація з боку Кремля у зв’язку з посиленням українського тиску і далекобійних атак в глиб Росії.

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"Відповіді Росії ми з вами відчуваємо абсолютно однаково. Чи ви на Банковій, чи ви на Троєщині, чи ви в Одесі, чи ви в нашому Харкові, будь-де. Тобто, це дрони і ракетні удари. Мені здається, що це їх така постійна відповідь, яка не змінюється. Або нарощується, або є невеликі паузи, але вони (до цього вдаються) не через те, що у них з'явились якісь розуміння, що потрібно змінювати курс цієї війни і йти до миру. Ні, це вони готуються", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, в Україні вже звикли до цього. Разом з тим, як відзначив Зеленський, російські загарбники отримують справедливу відповідь на ракетні і дронові удари по Україні.

"Ми нарощуємо відповіді, вони нарощують агресивні удари. Закономірні речі", - сказав Зеленський.

Які зміни спостерігаються в РФ після успішних далекобійних атак України

При цьому, президент висловив думку, що є тим індикатором, який вказує на те, що щось змінюється.

На його думку, цей індикатор – це російське суспільство, яке відчуває дефіцит з енергоносіями в Росії після постійних українських ударів у глибокий тил РФ. Це призвело до того, що сама Росія має сьогодні імпортувати деякі речі до себе, оскільки є країною, яка була завжди одним з найбільших експортерів енергоносіїв.

"Тобто це нам вдається. На що це впливає? Безумовно, головна наша ціль була, щоби зменшувалась кількість грошей, які вони витрачають виключно на оборонку. Значить, виключно на війну", - зазначив президент.

Тепер в РФ спостерігається зменшення прибутків, і відповідно це впливає на зменшення фінансування в середині Росії.

"Дизель і бензин через логістичне блокування України в Росії перетворив ці індикатори на більш позитивні для нас. Чому? Тому що почалася збільшуватись кількість людей в Росії, які хочуть, щоб ця війна завершилась. Ілюзій немає. Збільшення людей, які почали до нас відноситись з повагою - я не вірю в це, - або хочуть вони нам хорошого життя, не вірю. А те, що ми бачимо чітко - в рази збільшилась кількість людей, в рази, яка дійсно хоче, щоб ця війна завершилась. Тому, це поки що єдині індикатори", - сказав Зеленський.

Після вересневих виборів Путін може вдатися до мобілізації

При цьому, як вказав президент України, небезпечний період – це час до виборів Росією.

"Я думаю, що та ескалація, яка сьогодні є, саме більшості своїй нічна, балістична - це те, на що вони і погоджуються в середині, скажімо так, є такий у них суспільний договір - всередині своєї держави. Але в вересні, після виборів, не можу вам сказати - можуть збільшити ескалаційні кроки. Один з них - більша мобілізація. Може таке бути? Може бути. Або будуть готові до діалогу. Може таке бути? Впевнений. Американці хочуть, так. Європа дуже хоче", - зазначив Зеленський.

При цьому, він підкреслив, що для України пріоритет – це закінчення війни і припинення вогню, і обговорення всіх умов.

"Але припинення вогню не після умов, а припинення вогню. І умови треба обговорювати. Все це абсолютно зрозумілі речі - там, де ми знаходимось. Нам треба посилюватись", - заявив Зеленський.

Операція з примусу Росії до миру

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Зокрема, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.

За даними видання Foreign Policy, РФ перебуває в гнітючому становищі у зв’язку з результативними ударами України по російським НПЗ.

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