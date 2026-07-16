'Крапка ще не поставлена': Зеленський відреагував на мітинги на підтримку Федорова

Навіть під час війни люди мають право виходити і висловлювати свою точку зору. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував акції протесту в ряді регіонів України проти рішення не вносити повторно кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони, передає кореспондент УНІАН.
За його словами, це є виявленням свободи і демократії.
"Ми навіть під час війни, з усіма її складнощами і обмеженнями, можемо діяти так, що люди можуть продемонструвати своє волевиявлення", - сказав Зеленський. При цьому додав, що це найголовніше. "Я розумію, чую і навіть відповідаю на деякі речі, де б я не хотів занурюватися так детально. Тому, що це відкрита розмова. Не тому, що є секрети від суспільства, але є секрети від росіян. І тому на цьому я спробую поставити три капки у моїй відповіді, бо крапка ще не поставлена", - сказав президент України.
Зеленський визнав конфлікт Федорова з керівництвом армії
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві прокоментував своє рішення змінити міністра оборониУкраїни.Наразі замість Михайла Федорова на цю посаду розглядається кандидатура Ігоря Клименка.
Зі слів голови держави випливає, що заміна міністра оборони пов’язана, у тому числі з конфліктом, який виник.
За його словами, був складний діалог між керівництвом армії і Міністерством оборони. При цьому висловив впевненість, що Федоров залишатиметься в президентській команді.
Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому залишитися в команді та стати радником. Проте він відмовився від пропозиції стати радником.
Федоров також розповів, що пропонував замінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на начальника Генштабу Андрія Гнатова.