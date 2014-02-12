Україна залишилася на початку другої сотні рейтингу свободи слова

Про це повідомляє РИА Новости.

Не змінилося і становище Росії, яка займає 148-ю сходинку. З інших країн пострадянського простору найвищу позицію отримала Естонія, яка розташувалася на 11 місці. Білорусь займає 157-е місце, Азербайджан - 160-е, Казахстан - 161-е.

Водночас, однією з найбільш загрозливих тенденцій 2013 року ця міжнародна правозахисна організація називає обмеження свободи ЗМІ під гаслом національної безпеки в країнах з сильними демократичними традиціями.

Так, незмінно очолюють рейтинг європейські країни - Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Люксембург і Андорра. Однак серйозні претензії у правозахисників є до цілої низки країн ЄС.

Читайте також«Репортери без кордонів» встали на захист телеканалу «Дождь»Наприклад, Греція, де влітку було закрито державне радіо і телебачення ERT, за останній рік в рейтингу відкотилася на 14 позицій і тепер займає 99-е місце. Також істотно погіршилася ситуація зі свободою преси в Болгарії (100-е місце, падіння на 12 позицій) та Угорщини (64-е місце, мінус сім рядків).

США у 2014 році втратили у рейтингу 13 позицій і тепер на 46-му місці. На думку "Репортерів без кордонів", 35-річний тюремний термін для інформатора Wikileaks Бредлі Меннінга і полювання на екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена явно ставлять за мету застерегти їх можливих послідовників від того, щоб передавати журналістам важливу інформацію про злочини влади. Обурило правозахисників і прослуховування співробітників інформагентства Associated Press, яку вела американська влада.

Великобританія втратила в рейтингу на три позиції й опустилася на 33-е місце.

Як і в 2013 році, замикають рейтинг "Репортерів без кордонів" Сирія, Туркменістан, Північна Корея та Еритрея. Вони посідають, відповідно, місця з 177-го по 180-е.

РИА Новости http://ria.ru/society/20140212/994391016 .html#ixzz2t4N6RD1s