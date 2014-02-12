Західні області та Київ бойкотують форум облрад у Криму

Представники Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької та Вінницької обласних рад і Київської міської ради відмовилися взяти участь у Всеукраїнському форумі обласних рад і Верховної Ради АРК. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на прес-центр кримського парламенту.

Форум за ініціативи керівників Луганської, Кіровоградської, Харківської облрад і Верховної Ради Криму розпочався сьогодні в Лівадійському палаці (Ялта).

Читайте такожМайдани в регіонах: самоврядування Заходу та кримінальні справи Центру і Сходу

За повідомленням прес-служби кримського парламенту, на форумі обговорюються «регіональний погляд» на шляхи виходу з політичної кризи в Україні, а також роль органів місцевого самоврядування у конституційному процесі.

За підсумками обговорення планується ухвалити звернення форуму до керівництва держави.