Кравчук закликав владу й опозицію підготувати антикризовий план

Про це він написав у своєму блозі на “Українській правді”.

“Антикризовий план, його підготовка і прийняття – це добра воля сторін, їх відповідальність перед народом. Ніхто не буде заперечувати, посилаючись на Основний Закон, внести в план будь-які політичні, соціально-економічні питання, гострі, невирішені теми сьогодення. Він безпосередньо не пов`язаний з необхідністю конституційних змін, з голосуванням конституційною більшістю. Це робочий документ, який засвідчить про здатність влади, опозиції, лідерів Майдану адекватно реагувати на загрозливу політичну кризу в Україні”, - написав Кравчук.

На його думку, такий план можна було б підготувати за декілька днів і винести його на парламентські слухання.

“Після слухання план затверджується законом, бажано консенсусним голосуванням в парламенті. На цьому засіданні присутній Президент України. Йде пряма трансляція засідання. Такий крок міг би забезпечити широку гласність антикризових заходів, участь в їх підготовці фахівців, політиків, громадських діячів. Власне, це могло б сколихнути суспільство, викликало б у людей потребу перейти від протестів до практичних дій щодо подолання кризи”, - додав екс-Президент.

Втім, за його словами, є одне суттєве застереження.

Враховуючи те, що довіри між владою, опозицією та інститутами громадського суспільства немає, потрібно між суб`єктами перемовин укласти “свого роду джентльменську угоду”, в якій передбачити, зокрема:

- сторони беруть на себе зобов`язання не застосовувати силові методи при розв`язанні політичної кризи;

- заявляють, що шлях ультиматумів, силових варіантів, незаконного позбавлення чиновників їх повноважень, місць роботи, безчинство на вулицях, насилля над людьми є неприпустимим і є серйозною загрозою для демократії, а тому такі дії є неприйнятними як для влади, так і для опозиції, громадянського суспільства, і будуть каратися відповідно до закону;

- сторони дотримуються ухвалених спільних рішень і не змінюють їх в залежності від амбітних інтересів;

- Президент України бере на себе зобов`язання спільно з усіма фракціями Верховної Ради сформувати новий технічний чи коаліційний уряд і надати йому можливість працювати без ротації до прийняття змін до Конституції і переформатування всієї систем влади.

“Слід терміново шукати й інші шляхи подолання кризи. Але головне - приступити до роботи. Час розмов і декларацій закінчився. Настав час діяти, бо йдеться про збереження держави, про життя кожного з нас”, - наголосив Кравчук.