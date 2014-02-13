Міліція розслідує створення в Києві воєнізованих структур - прокуратура
14:23, 13 лютого 2014Політика
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Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо незаконного створення у Києві воєнізованих формувань і доручила його подальше розслідування міліції.
Самооборона Майдану / Фото: REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомили прокурор столиці Микола Бескишкий і його прес-секретар Яна Соболевська.
"Нами порушено кримінальне провадження за 2 ч. ч. і 4 ст. 260 (Кримінального кодексу) щодо незаконного створення воєнізованих збройних формувань", - сказав Бескишкий.
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Соболєвська уточнила, що дане провадження було відкрите 11 лютого після отримання інформації про те, що в Києві можуть діяти незаконно створені військові формування.
За словами Соболєвської, отримана інформація перевіряється оперативним шляхом співробітниками ГУ МВС України в м. Києві.
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