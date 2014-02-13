Російський дипломат відмовився від заяв про федералізацію України - МЗС

Про це в четвер, 13 лютого, повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

«Вчора Андрія Воробйова запросили в МЗС, на зустрічі йому вказали на неприпустимість оцінок, що ставлять під сумнів державний устрій України, визначений Конституцією нашої країни», - повідомив Перебийніс.

Читайте такожФедералізація України дозволить уникнути протистояння в країні- радник Путіна

Як пише НБН, МЗС окремо вказав представнику Росії на неприпустимість поширення подібних оцінок представником дружньої держави.

За словами Перебийніс, в кінці розмови Андрій Воробйов визнав, що допустив некоректні висловлювання.

Раніше, 12 лютого радник-посланець посольства Російської Федерації в Україні Андрій Воробйов заявив, що Україна розвивається в напрямку федералізації, і неформально вже є федерацією.