Російський дипломат відмовився від заяв про федералізацію України - МЗС

15:30, 13 лютого 2014
Політика
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Радник-посланець посольства Росії в Україні вчора був викликаний в МЗС України, де визнав некоректність своїх заяв про те, що Україна неформально вже стала федерацією.

МИД Украины вызвало российское дипломата для обьяснений / Wikipedia

Про це в четвер, 13 лютого, повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

«Вчора Андрія Воробйова запросили в МЗС, на зустрічі йому вказали на неприпустимість оцінок, що ставлять під сумнів державний устрій України, визначений Конституцією нашої країни», - повідомив Перебийніс.

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Як пише НБН, МЗС окремо вказав представнику Росії на неприпустимість поширення подібних оцінок представником дружньої держави.

За словами Перебийніс, в кінці розмови Андрій Воробйов визнав, що допустив некоректні висловлювання.

Раніше, 12 лютого радник-посланець посольства Російської Федерації в Україні Андрій Воробйов заявив, що Україна розвивається в напрямку федералізації, і неформально вже є федерацією.

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