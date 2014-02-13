Аграрії: Рада хоче знищити цукрову галузь

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнського аграрного форуму до народних депутатів, пише Українська правда.

У зверненні зазначається, що у Верховній раді зареєстровано проектЗакону України щодо дерегуляції ринку цукру в Україні, реєстраційний номер 4107 від 06.02.2014 року.

"Автори проекту фактично пропонують повністю відкрити внутрішній ринок для іноземного цукру, знизивши у 10 разів, з 50% до 5%, увізне мито, скасувати квоту на виробництво і поставку цукру на внутрішній ринок", - йдеться у зверненні.

Як зазначається, вони вважають, що українці повинні споживати половину цукру іноземного виробництва. Вони мають на меті безмитно завозити в Україну не лише цукор-сирець, а й білий цукор, що загрожує остаточному знищенню без перебільшення національного надбання - цукрової галузі України, виплеканої за 200 років поколіннями українців.

"Прийняття такого законопроекту змусить знекровлену кризою економіку України вишукати біля 400 млн доларів для закупівель чужинського цукру та розвитку заокеанських виробників", - вважають аграрії.

На думку представників Всеукраїнського аграрного форуму, унаслідок прийняття таких легковажних законодавчих пропозицій значна кількість підприємств цукрової та суміжних галузей змушена буде назавжди припинити свою роботу із звільненням сотень тисяч працівників.

Також зазначається, що буде зупинено виробництво промислової продукції у суміжних галузях, що постачають бурякоцукровому комплексу матеріально-технічні ресурси на суму понад 8 млрд гривень.

"А державний бюджет України щорічно втрачатиме біля 1 млрд гривень надходжень від цукровиків. Тому цей законопроект, що без усіляких компенсаторів руйнує й так слабкі позиції України у СОТ і суперечить інтересам Держави та народу України", - заявили аграрії.