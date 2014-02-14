Янукович доручив відсвяткувати входження Криму до складу України

Про це сказано в указі глави держави № 73/2014 «Про відзначення 60-ї річниці входження Криму до складу України», розміщеному на його сайті.

Указом Президент доручив Кабінету міністрів невідкладно розробити разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим та за участю Національної академії наук України план заходів з відзначення у 2014 році 60-ї річниці входження Криму до складу України.

Зокрема, передбачається «карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети на відзнаку 60-ї річниці входження Криму до складу України».

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