Українське духовенство закликає протестувальників звільнити адмінбудівлі, а владу - закрити кримінальні справи

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні патріарха Київського і всієї Руси-України, предстоятеля УПЦ КП Філарета, глави УГКЦ Святослава та президент Всеукраїнського Союзу церков християн віри євангельської-п’ятидесятників Михайла Паночко.

Глави церков позитивно оцінили факт звільнення станом на 14 лютого ц.р. силовими органами всіх заарештованих учасників мирних зібрань.

Вони вважають, що для подолання кризи сторони якнайшвидше могли би зробити три кроки.

Правоохоронні органи мають закрити кримінальні провадження щодо всіх учасників протестів та скасувати стягнення, пов’язані із масовими акціями.

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Своєю чергою протестувальники мають добровільно звільнити захоплені адміністративні будівлі та забезпечити допуск осіб, які там працюють, до своїх робочих місць, а також розблокувати вулицю Грушевського у м. Києві.

«Влада, опозиція й авторитетні представники громадянського суспільства (наприклад: Ініціативна група «першого грудня» та ін.) шляхом плідного діалогу в найкоротший термін узгоджують взаємно прийнятну політико-правову модель врегулювання конфлікту заради припинення кровопролиття, відновлення верховенства права і конституційного ладу, повернення повноти прав і свобод громадян, збереження територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України», - наголошують глави церков.

Як повідомляв УНІАН, прийнятий 29 січня більшістю Верховної Ради закон про амністію передбачає звільнення від відповідальності усіх учасників протесту, якщо протягом 15 днів мітингувальники звільнять адміністративні будівлі та вулицю Грушевського. Опозиція за цей документ не голосувала і вважає, що амністія має бути безумовною, в іншому випадку влада використовує затриманих активістів як заручників.

17 лютого спливає термін виконання умов, за яких буде звільнено від кримінальної відповідальності учасників акції.

Сьогодні, 14 лютого, генеральний прокурор України Віктор Пшонка пообіцяв звільнити від кримінальної відповідальності всіх учасників протестних акцій в разі, якщо активісти Майдану до 17 лютого звільнять транспортні комунікації і будівлю КМДА.

Також сьогодні Ради ВО “Майдан” заявила, що мітингувальники частково відновлять рух по вул. Грушевського.