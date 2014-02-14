Президент обіцяє захищати малий і середній бізнес



Про це сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв`ю журналісту Віталію Коротичу, яке транслював сьогодні телеканал «Інтер».

За його словами, сьогодні виникло питання, як створити механізми захисту малого і середнього бізнесу. «Якщо великий бізнес себе вже десь знайшов – і як захищатись і так далі, то малий і середній бізнес таких можливостей не має», - наголосив Президент.

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Він розповів, що свого часу йому доводилось боротись з рекетом: «Колись в далекі часи, коли я почав працювати ще в регіоні керівником, тоді був рекет. Панував. Я звернувся і до бізнесу і, як кажуть, до тих, хто займався цим тиском на бізнес. Звернувся і сказав: одним сказав - не платіть, а другим сказав – не беріть».

«Ми включили громадськість, дали телефони, в тому числі і я свої власні телефони дав. Ви знаєте, нам вдалося подолати цей, це тоді був виклик, тому що розвитку не було в регіоні», - додав він.

Янукович зауважив, що сьогодні також потрібно підходити до питання подолання корупції з різних боків. «Безумовно, законодавчо, безумовно, треба організаційно, тобто імплементувати ці закони і їх виконувати. І я найбільш зацікавлена людина в цьому, відверто скажу, тому що інколи до мене доходить інформація, що в чомусь є мої власні інтереси. Мій власний інтерес в тому, щоб країна була стабільною, щоб вона розвивалася. І я за ці слова відповідаю. Тому буду виконувати цю роботу найближчими днями, буду організовувати», - сказав Президент.

«В тому числі і особисто сам буду займатися цим питанням. Воно для нас має сьогодні вже критичну ціну», - пообіцяв Янукович.