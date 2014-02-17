Не зареєстровано жодного проекту повернення до Конституції 2004 року - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та голів комітетів.

“На сьогодні є три варіанти змін до Основного закону, які різняться концептуально. Проте жодного узгодженого проекту у Верховній Раді на даний час не зареєстровано. Відповідно, постає досить непросте питання, що робити далі Верховній Раді: продовжувати консультації чи переходити виключно до розгляду питань, передбачених сесією Верховної Ради, чи зупинитися на поєднанні обох напрямків роботи, щоб потроху рухатися вперед”, - зазначив Рибак.

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Він звернувся до лідерів парламентських фракцій і голів комітетів з проханням висловити свої думки з цього приводу для пошуку компромісного варіанту.

Крім того, голова ВР зазначив, що вже у вівторок парламент “міг би створити спеціальну комісію, яка має запропонувати зміни до Основного закону та узгодити варіант, який буде винесений на розгляд парламенту. До складу цієї комісії мають увійти представники всіх парламентських фракцій. А в разі необхідності - фахівці з конституційного права”.

Рибак також додав, що Верховна Рада повинна повернутися до здійснення своїх законодавчих функцій. Він нагадав, що останній закон був прийнятий 19 грудня минулого року. Голова ВР звернувся до лідерів фракцій з проханням “визначитися з підходом до роботи”.