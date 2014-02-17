У Вінниці суд амністував студента, підозрюваного у захопленні ОДА



Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення 17 лютого винесла суддя Ірина Курбатова під час слухання справи.

«Закрити кримінальне провадження й звільнити від кримінальної відповідальності Віктора Юрійовича Цебрика 1994 року народження», - оголосила суддя.

Суддя також скасувала запобіжний захід стосовно амністованого студента у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цебрик був першим затриманим у провадженні щодо захоплення приміщення Вінницької ОДА й облради, його затримали 27 січня й за кілька днів випустили з СІЗО, змінивши запобіжний захід на домашній арешт. Підозрюваному активну юридичну допомогу надавав депутат Вінницької обласної ради Олексій Порошенко.

Як повідомив сам Цебрик, за час розслідування кримінального провадження його встигли відрахувати з ПТУ.

Наразі підозрюваними у цій справі залишаються ще 6 осіб, яким суд встановив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Вінниці, як тільки почалася позачергова сесія обласної ради, мітингувальники почали штурм і захопили приміщення ОДА та облради. Того ж дня було оголошено про створення Народної ради в області, а за фактом захоплення приміщення Вінницької ОДА та обласної ради розпочато досудове розслідування. Також в результаті домовленостей влади й опозиції, з 31 січня протестуючі, які захопили будівлю Вінницької обласної державної адміністрації, безперешкодно почали пропускали в будівлю співробітників ОДА й облради, а вже 3 лютого було повністю розібрано барикади перед адмінбудівлею. Для діяльності Народної ради виділено приміщення у дворі облдержадміністрації, сама ж адмінбудівля на сьогодні звільнена від мітингувальників.