У Києві мітингувальники намагалися розгромити Печерський райвідділ

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

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Як зазначили у ВЗГ, радикально налаштовані активісти побили скло у будівлі райуправління, кинули у будівлю димову шашку та намагалися увірватися в середину. Проте правоохоронці завадили їм це зробити.

Пізніше, як зазначили в главку, учасники заворушень розтрощили автомобіль Державтоінспекції.