У Києві мітингувальники намагалися розгромити Печерський райвідділ
17:23, 18 лютого 2014Політика
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Сьогодні в Києві під час масових заворушень радикально налаштовані мітингувальники, яких міліція відтіснила з Маріїнського парку, намагалися розгромити Печерське районне управління міліції.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.
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Як зазначили у ВЗГ, радикально налаштовані активісти побили скло у будівлі райуправління, кинули у будівлю димову шашку та намагалися увірватися в середину. Проте правоохоронці завадили їм це зробити.
Пізніше, як зазначили в главку, учасники заворушень розтрощили автомобіль Державтоінспекції.
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