Кількість загиблих активістів зросла до 20 - ЗМІ

Зокрема, як повідомив ”Українській правді” керівник медичної служби Майдану Олег Мусій, з боку мітингувальників - 20 померлих і близько 500 поранених.

У свою чергу Міністерство охорони здоров`я підтвердило лише 11 смертей з боку мітингувальників станом на 23:00 вівторка.

За даними сайту МВС, під час протистояння загинули 7 силовиків.