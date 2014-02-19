Кількість загиблих активістів зросла до 20 - ЗМІ
02:04, 19 лютого 2014Політика
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Кількість жертв силового протистояння в центрі Києва зростає.
Зокрема, як повідомив ”Українській правді” керівник медичної служби Майдану Олег Мусій, з боку мітингувальників - 20 померлих і близько 500 поранених.
У свою чергу Міністерство охорони здоров`я підтвердило лише 11 смертей з боку мітингувальників станом на 23:00 вівторка.
За даними сайту МВС, під час протистояння загинули 7 силовиків.
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