У Чернігові збирають кошти та ліки для столичного Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалося зібрання із заупокійної літургії про загиблих учора під час сутичок активістів Євромайдану в Києві, яку відслужив о. Євген (Орда), священик Катерининської церкви у Чернігові. Він зазначив, що люди померли за Україну, щоб була держава. Також він підкреслив, що існуюча влада потребує зміни.

Активісти чернігівського Євромайдану повідомили присутнім, що збирають кошти для столиці та медикаментів. Крім того, почали запис добровольців, які зможуть розмістити вдома поранених з Києва, записують медиків, які можуть надавати допомогу.

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За словами громадського діяча Станіслава Тавлуя, поранених не можна віддавати у лікарні і він готовий взяти до себе у двокімнатну квартиру двох поранених, і закликав інших наслідувати його приклад.

На чернігівському Євромайдані також розпочався запис тих, хто може їхати власним автомобілем до столиці. Жінка, яка сьогодні повернулася з Києва, дала деякі рекомендації, як доїхати, оскільки виїзд з Чернігова та шлях до столиці контролюють кілька блок-постів за участю не тільки працівників ДАІ, але й внутрішніх військ.

”Піднімайте всіх, інакше загинемо, всіма можливими і неможливими способами маємо бути у Києві”, - закликав чернігівців координатор обласного осередку ВО ”Майдан” Олександр Бондарєв.

Він також наголосив на необхідності повернення додому чернігівських правоохоронців, які зараз перебувають у Києві.