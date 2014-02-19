Хмельницьке СБУ взяло на себе відповідальність за розстріл людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат Хмельницької міськради ВО “Свобода” Олександр Симчишин, який був на переговорах у керівництва СБУ.

За його словами, керівництво СБУ заявило, що готове оплатити лікування потерпілих людей.

Читайте такожЗ’явилося відео розстрілу мітингувальників з будівлі СБУ у ХмельницькомуТакож СБУ вимагає, щоб протестувальники забезпечили можливість для покинення працівниками служби з приміщення. Тобто з приміщення СБУ мають вийти роззброєні працівники, а спецпідрозділ “Альфа” залишиться в середині.

Людей просять відійти на безпечну відстань, щоб не перешкоджати працівникам СБУ, які виходитимуть з будівлі.

Наразі мітингувальники вирішують, як забезпечити цю вимогу.

Як повідомила УНІАН начальник обласного департаменту охорони здоров`я Наталія Свестун, до лікарні після інциденту біля СБУ потрапили 4 людини, двоє з них у важкому стані, двоє — у середньому.

Вона зазначила, що наразі потерпілим проводять операції.

Станом на 16 годину біля приміщення СБУ перебуває кілька тисяч людей. Вулиця Театральна (де знаходиться приміщення СБУ) заблокована.

4 тролейбуси заблокували входи і виходи з СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому мітингувальники сьогодні захопили приміщення обласної державної адміністрації, а також взяли в облогу прокуратуру Хмельницької області.

Під час спроби мітингувальників потрапити до приміщення управління СБУ у Хмельницькій області, двоє чоловіків і жінка отримали поранення.

Як повідомив перший заступник голови Хмельницької ОДА Вадим Гаврішко, жінка, в яку вистрелили під час акції протесту біля приміщення управління СБУ, перебуває у вкрай тяжкому стані у реанімаційному відділенні міської лікарні Хмельницького з пораненням голови.