У Полтавській області місцеві мешканці заблокували три автобуси зі "спортсменами"
17:02, 19 лютого 2014Політика
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Під Лубнами (Полтавська область) на трасі "Харків-Полтава-Київ" місцеві жителі заблокували три автобуси з молодиками спортивної статури і георгіївськими стрічками на одязі
Блокування автобусів зі "спортсменами" під Лубнами / ФБ Ольга Герасим’юк
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники полтавського Майдану.
За їх даними, три автобуси «Еталон» з дніпропетровськими номерами на блокпосту ДАІ заблокували близько ста представників опозиційних сил. Сутичок не було. Разом з тим, люди в автобусах налаштовані дуже агресивно. На місці присутня міліція, але вона не втручається в конфліктну ситуацію.
Читайте такожНа вулиці Кіквідзе кияни заблокували та розвернули БТРВодночас, як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук журналістка Ольга Герасим’юк, у пасажирів автобусів були палиці, які активісти в них відібрали. Автобусам поспускали колеса.
Відібрані у пасажирів каски та кийки / ФБ Ольга Герасим’юк
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