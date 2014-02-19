У Полтавській області місцеві мешканці заблокували три автобуси зі "спортсменами"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники полтавського Майдану.

За їх даними, три автобуси «Еталон» з дніпропетровськими номерами на блокпосту ДАІ заблокували близько ста представників опозиційних сил. Сутичок не було. Разом з тим, люди в автобусах налаштовані дуже агресивно. На місці присутня міліція, але вона не втручається в конфліктну ситуацію.

Читайте такожНа вулиці Кіквідзе кияни заблокували та розвернули БТРВодночас, як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук журналістка Ольга Герасим’юк, у пасажирів автобусів були палиці, які активісти в них відібрали. Автобусам поспускали колеса.