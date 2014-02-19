Влада України втратила майже всю свою легітимність - президент Європарламенту

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Шульца, в якій він також закликав до погроз українській владі "солідними" адресними санкціями за застосування сили проти Майдану.

"Трагедія розгортається в Україні. Нездатність влади долучитися до справжнього діалогу призвела до поновлення насильства і смертей багатьох протестувальників та міліціонерів. Це надзвичайно шокує і є неприйнятним. Це потребує сильної та негайної дії. Українська влада втратила майже всю свою легітимність", - йдеться у заяві президента Європарламенту.

Він закликав до негайного припинення кровопролиття за будь-яку ціну. "Я знаю, що це важко, але діалог має поновитися", - заявив Шульц.

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"З боку Європейського Союзу чого ми потребуємо негайно, так це погрози солідними адресними санкціями проти тих, хто винуватий у порушенні прав людини. Ми також потребуємо солідної фінансової допомоги, якщо ситуація вирішиться у мирний спосіб і політичне врегулювання буде знайдено. Український народ заслуговує на всіляку нашу підтримку. Я впевнений, що кінець історії буде на його боці", - додав Шульц.