Глава МЗС Польщі їде до Києва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський їде до Києва.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«В дорозі до Києва», - написав він англійською та польською мовами.

Прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський у коментарі УНІАН зазначив, що Сікорський прибуде до столиці України сьогодні увечері.

Водночас він не уточнив, з ким у Сікорського заплановані зустрічі під час візиту в Україну, зауваживши, що інформація про це буде оприлюднена по ходу візиту.

Раніше сьогодні Сікорський у своєму Twitter написав, що найближчим часом прибуде з ”місією до Києва” на прохання Високого представника із закордонних справ Європейського союзу Кетрін Ештон.

Євросоюз завтра через останні події в Києві планує провести позачергове засідання глав МЗС держав-членів, на якому планується обговорити питання запровадження персональних санкцій проти українських чиновників, винних у насильстві в Україні.

Сьогодні вранці глава уряду Польщі Туск заявив, що буде переконувати інших лідерів ЄС ввести такі санкції.

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Як раніше повідомляв УНІАН, голова МЗС Польщі засудив насильство у Києві та закликав сторони конфлікту до негайного діалогу.

"Україна, схоже, готова вирвати поразку з пащі переговорного успіху. Самостримання та політичний компроміс потрібні терміново", - написав Сікорський у Twitter.