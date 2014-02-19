В АП пообіцяли, що штурму Майдану сьогодні не буде, оголошено перемир`я - Яценюк

Про це повідомив журналістам голова Політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк по завершенні зустрічі трьох лідерів опозиції з Президентом для врегулювання суспільно-політичної кризи в Україні, цитує його прес-служба «Батьківщини».

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«Є позитивна новина – штурм і зачистка, які планувалися, відмінені. Зараз оголошене перемир’я і початок переговорного процесу для стабілізації ситуації», - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що влада планувала «введення надзвичайного стану і нічний штурм»: «Після сьогоднішньої зустрічі ми можемо чітко сказати – наш Майдан штурмувати не будуть», - наголосив Яценюк.

«Основне – зберегти людські життя. Ми зупинили штурм і зачистку», - підкреслив політик.