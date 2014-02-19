В АП пообіцяли, що штурму Майдану сьогодні не буде, оголошено перемир`я - Яценюк

23:14, 19 лютого 2014
Політика
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Влада пообіцяла, що штурму Майдану, який сьогодні нею планувався, не буде, оголошено перемир’я. 

Яценюк каже, що оголошено пере

Про це повідомив журналістам голова Політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк по завершенні зустрічі трьох лідерів опозиції з Президентом для врегулювання суспільно-політичної кризи в Україні, цитує його прес-служба «Батьківщини».

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«Є позитивна новина – штурм і зачистка, які планувалися, відмінені. Зараз оголошене перемир’я і початок переговорного процесу для стабілізації ситуації», - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що влада планувала «введення надзвичайного стану і нічний штурм»: «Після сьогоднішньої зустрічі ми можемо чітко сказати – наш Майдан штурмувати не будуть», - наголосив Яценюк.

«Основне – зберегти людські життя. Ми зупинили штурм і зачистку», - підкреслив політик.

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