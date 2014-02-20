На Майдані заявляють, що схопили снайпера
08:46, 20 лютого 2014Політика
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Чи дійсно схоплено снайпера, достовірно невідомо. Близько 8:20 заявили, що "Беркут" відходить з Жовтневого палацу.
На Майдані кажуть, що схопили снайпера
На Майдані в Києві заявили, що спіймали снайпера, повідомляє Українська правда.
Чи дійсно схоплено снайпера, достовірно невідомо.
В трансляції "Громадського ТБ" прозвучало про нову "ескалацію" на Майдані.
Однак близько 8:20 заявили, що "Беркут" відходить з Жовтневого палацу.
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У гучномовець повідомляють, що терміново потрібні вогнегасники, порожні пляшки, а також гучномовці з батарейками до них.
Крім того, киян закликають приносити червоний перець і чорний перець.
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