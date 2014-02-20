ЗМІ: Мітингувальники захопили готель "Україна"
10:45, 20 лютого 2014Політика
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Готель ”Україна” зараз повністю контролюють мітингувальники.
Барикади поряд з готелем "Україна"
«Готель ”Україна” зараз повністю контролюють мітингувальники. Співробітників міліції немає», - повідомили в прес-службі ГУ МВС України в Києві.
Про це пише «Комсомольська правда в Україні».
Зі сцени на Майдані людей закликають будувати барикади, не виходити на Хрещатик, не йти в Український дім, який ”нам не потрібен на даному етапі”. Закликають брати в руки лопати і збирати каміння, землю в мішки для будівництва барикад.
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З боку Жовтневого палацу несуть десятки поранених. У готель «Україна» просять приносити медикаменти і знеболювальне.
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