ЗМІ: Мітингувальники захопили готель "Україна"

«Готель ”Україна” зараз повністю контролюють мітингувальники. Співробітників міліції немає», - повідомили в прес-службі ГУ МВС України в Києві.

Про це пише «Комсомольська правда в Україні».

Зі сцени на Майдані людей закликають будувати барикади, не виходити на Хрещатик, не йти в Український дім, який ”нам не потрібен на даному етапі”. Закликають брати в руки лопати і збирати каміння, землю в мішки для будівництва барикад.

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З боку Жовтневого палацу несуть десятки поранених. У готель «Україна» просять приносити медикаменти і знеболювальне.