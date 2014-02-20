Силовики Майдану гарантують безпеку високопосадовцям у разі припинення вогню з боку МВС

13:01, 20 лютого 2014
Політика
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Самооборона Майдану і "Правий сектор" гарантують високопосадовцям безпеку у разі припинення вогню підрозділами МВС.

Силовики Майдану вимагають припинення вогню / Reuters

Про це йдеться в терміновій заяві, поширеній на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Читайте такожДесятки бійців внутрішніх військ здалися в полон самооборони Євромайдану«У разі припинення вогню підрозділами внутрішньо-окупаційного МВС і негайного скасування Верховною Радою України диктаторських повноважень Януковича, ми докладемо максимум зусиль до припинення кровопролиття і гарантуємо високопосадовцям безпеку», - сказано в заяві, підписаній керівником Самооборони Майдану Андрієм Парубієм та лідером "Правого сектору" Дмитром Ярошем.

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