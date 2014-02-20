На Русанівці у Києві чоловік з автоматом ледь не розстріляв групу активістів

Він проїжджав на чорному джипі Toyota FJ Cruiser з реєстраційними номерами АА 8989 ІВ.

За словами очевидців, він направив автомат на активістів і почав кричати «На...уй на землю». Після того, як його ніхто не послухав, він заскочив у машину і зник.