На Русанівці у Києві чоловік з автоматом ледь не розстріляв групу активістів

17:55, 20 лютого 2014
Політика
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У Києві в районі Русанівки близько 17.00 групі саммобороны Майдану погрожував людина з автоматом Калашникова.

Він проїжджав на чорному джипі Toyota FJ Cruiser з реєстраційними номерами АА 8989 ІВ.

За словами очевидців, він направив автомат на активістів і почав кричати «На...уй на землю». Після того, як його ніхто не послухав, він заскочив у машину і зник. 

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