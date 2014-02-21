ООН готова допомогти Україні у врегулюванні кризи - Пан Гі Мун

”Ми будемо допомагати українцям у врегулюванні кризи мирним шляхом”, - сказав Пан Гі Мун, відповідаючи на питання про те, що ООН може вжити для припинення протистояння і насильства в Києві, передає РІА «Новости».

”ООН як і раніше разом з українським народом і підтримає його”, - підкреслив генсек ООН, не уточнюючи про які саме кроки йдеться.

За словами Пан Гі Муна, ситуація в Києві ускладнилася через прояви насильства з усіх боків. ”Я продовжую закликати всі залучені в конфлікт сторони припинити насильство, а українську владу - утриматися від надмірного застосування сили”, - сказав Пан Гі Мун. За його словами, він вражений застосуванням вогнепальної зброї у Києві.

За даними МОЗ України, у масових акціях у Києві загинули 75 людей.