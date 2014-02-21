Байден знову зателефонував Януковичу
03:14, 21 лютого 2014Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден знову телефонував у четвер увечері президентові Віктору Януковичеві, повідомив журналістам урядовець Білого дому на умовах анонімності.
Байден знову зателефонував Януковичу
Про зміст розмови наразі нічого не повідомляли, пише Радіо Свобода.
Останніми днями Байден уже кілька разів телефонував Януковичу. Зокрема, в середу американський чільник нагадав українському, що саме влада України несе особливу відповідальність за зниження напруженості, і закликав його відвести урядові сили від місць протистояння і виявляти щонайбільшу стриманість.
Але в четвер уранці насильство в Києві поновилося, працівники силових структур почали широко застосовувати проти демонстрантів бойову вогнепальну зброю, що призвело до десятків жертв, у першу чергу серед учасників протестів.
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