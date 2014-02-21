Байден знову зателефонував Януковичу

Про зміст розмови наразі нічого не повідомляли, пише Радіо Свобода.

Останніми днями Байден уже кілька разів телефонував Януковичу. Зокрема, в середу американський чільник нагадав українському, що саме влада України несе особливу відповідальність за зниження напруженості, і закликав його відвести урядові сили від місць протистояння і виявляти щонайбільшу стриманість.

Але в четвер уранці насильство в Києві поновилося, працівники силових структур почали широко застосовувати проти демонстрантів бойову вогнепальну зброю, що призвело до десятків жертв, у першу чергу серед учасників протестів.