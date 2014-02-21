У ВР розпочалося засідання: присутні керівництво та 360 депутатів

Засідання Верховної Ради України розпочалося. У сесійній залі зареєстровано 360 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, у президії присутнє все керівництво парламенту – Володимир Рибак, Ігор Калєтнік та Руслан Кошулинський.

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У залі є депутати від усіх фракцій, але з фракції Партії регіонів – присутні трохи більше, як половина народних депутатів – 131 депутат, з фракції «Батьківщина» - 79 депутатів, «УДАР» – 39, ВО «Свобода» – 36, КПУ – 32, позафракційні – 43.

Водночас, у ВР не видно лідера фракції ПР Олександра Єфремова.