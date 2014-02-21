У ВР виникло протистояння через те, що Рибак хотів оголосити перерву
10:54, 21 лютого 2014Політика
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У Верховній Раді України виникло протистояння через те, що голова парламенту Володимир Рибак намагався оголосили перерву у роботі ВР до 16 години.
Як передає кореспондент УНІАН, Рибак намагався оголосити перерву до 16 години, але опозиція підійшла до президії. Натомість з дверей з президії вибігла охорона голови ВР.
Відбулася невелика штовханина між депутатами.
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