У ВР виникло протистояння через те, що Рибак хотів оголосити перерву

У Верховній Раді України виникло протистояння через те, що голова парламенту Володимир Рибак намагався оголосили перерву у роботі ВР до 16 години.

Як передає кореспондент УНІАН, Рибак намагався оголосити перерву до 16 години, але опозиція підійшла до президії. Натомість з дверей з президії вибігла охорона голови ВР. Відбулася невелика штовханина між депутатами.

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