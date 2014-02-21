На барикадах на Грушевського та Інститутський наразі спокійно

Як передає кореспондент УНІАН, мтингувальники продовжують укріплення барикад. На даний момент вже побудовано фактично декілька ліній захисту.

Мітингувальники продовжують активно споруджувати укріплення з бруківки.

По вулиці Грушевського з іншого боку барикад видно декілька чоловік, які просто прогулюються.

До барикад з боку ВР також під'їхав автомобіль, з якого вийшов чоловік, котрий почав спілкуватися з захисниками барикади.

В той же час по вулиці Інститутській по ту сторону барикади не видно ні перехожих, ні міліціонерів.

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