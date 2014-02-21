На барикадах на Грушевського та Інститутський наразі спокійно
13:51, 21 лютого 2014Політика
0
На барикадах на вулиці Грушевського та Інститутський на даний момент зберігається абсолютно мирна обстановка.
Люди сооружают новую баррикаду на Грушевского вчера ночью / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, мтингувальники продовжують укріплення барикад. На даний момент вже побудовано фактично декілька ліній захисту.
Мітингувальники продовжують активно споруджувати укріплення з бруківки.
По вулиці Грушевського з іншого боку барикад видно декілька чоловік, які просто прогулюються.
До барикад з боку ВР також під'їхав автомобіль, з якого вийшов чоловік, котрий почав спілкуватися з захисниками барикади.
В той же час по вулиці Інститутській по ту сторону барикади не видно ні перехожих, ні міліціонерів.
.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter